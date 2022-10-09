Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ростов» — «Краснодар»
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Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ростовом» и «Краснодаром» в чемпионате России.
«Это битва двух южных столиц – вот и увидим, где настоящая столица футбольного юга. Это, конечно, шутка. А если серьёзно, то обе команды показывают очень приличный футбол, и думаю, что в оптимальных составах это два равных соперника, хоть «Ростов» играет дома.
У «Краснодара» есть хороший шанс обогнать в таблице «Ростов». В свою очередь, команда Карпина в случае победы уйдет в отрыв от конкурентов. Наверное, это будет самая интересная игра тура», — приводит слова Тихонова Metaratings.
Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится 9 октября в Ростове-на-Дону.
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