Гвардиола: недоволен Холандом, он забил 1, а не 3. Но теперь его не исключат из АПЛ
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шуточной форме заявил, что недоволен игрой форварда Эрлинга Холанда в матче с «Саутгемптоном», проходившем вчера, 8 октября.
«Я так недоволен им. Он забил один, а не три гола. Поэтому его не исключат из АПЛ из-за петиции, что он робот. Это хорошо.
Ожидания от него очень высокие. Люди верят, что он будет забивать три-четыре гола в каждом матче.
С «Саутгемптоном» он тоже забил, чем снова нам помог. Кроме того, он держит мяч и борется. Эрлинг сыграл очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, «Сити» разгромил у себя на поле «Саутгемптон» со счётом 4:0. Эрлинг Холанд записал на свой счёт один забитый гол.
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