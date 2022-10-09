Гвардиола: недоволен Холандом, он забил 1, а не 3. Но теперь его не исключат из АПЛ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шуточной форме заявил, что недоволен игрой форварда Эрлинга Холанда в матче с «Саутгемптоном», проходившем вчера, 8 октября.

«Я так недоволен им. Он забил один, а не три гола. Поэтому его не исключат из АПЛ из-за петиции, что он робот. Это хорошо.



Ожидания от него очень высокие. Люди верят, что он будет забивать три-четыре гола в каждом матче.



С «Саутгемптоном» он тоже забил, чем снова нам помог. Кроме того, он держит мяч и борется. Эрлинг сыграл очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, «Сити» разгромил у себя на поле «Саутгемптон» со счётом 4:0. Эрлинг Холанд записал на свой счёт один забитый гол.

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