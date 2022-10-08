Вау! Гений из «Ман Сити» умножает в уме с невероятной скоростью. Видео

В чемпионате Англии сейчас принято восхищаться нападающим Эрлингом Холандом. Однако по-своему впечатляет и другой игрок «Манчестер Сити».
Этим летом 27-летний Мануэль Аканджи перешёл в «Сити» за € 17,5 млн. В последних трёх турах АПЛ он выходит в основном составе, каждый раз оставляя на скамейке то Аке, то Диаша, то Лапорта. При этом центральный защитник показал в Англии не только свой футбол, но и… умение считать!
Во время интервью на SkySports футболиста попросили в уме умножить двузначные числа, и он моментально отвечал:
– 23 на 42?
– 966.
– 93 на 60?
– 5580.
– Плюс 20?
– 5600.
– Верно. Столько секунд потребовалось Агуэро, чтобы забить гол в последней игре сезона в 2012-м.
– 89 на 5?
– 445. Столько минут у Холанда уходит на 10 голов в АПЛ. 26 на 77?
– 2002.
– В этом году «Сити» переехал на стадион «Этихад». 83 на 4?
– 332.
– Столько голов в АПЛ забьёт Холанд за пять лет, если продолжит в том же темпе.
Футболист объяснил свой навык тем, что всегда был хорош в математике. Занимался ею с учителем, а в соревнованиях по умножению постоянно выходил в финалы и чаще всего там побеждал.
Если раньше фанаты «МС» в первую очередь помнили, что Аканджи раньше болел за «Манчестер Юнайтед», то теперь, вероятно, у них будет другая первая ассоциация с футболистом.
- 8 октября 2022
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