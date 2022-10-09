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Нигматуллин: «Локо» в последнее время берёт ноунеймов и назначает главными тренерами

Нигматуллин: «Локо» в последнее время берёт ноунеймов и назначает главными тренерами
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин раскритиковал московский «Локомотив» за выбор тренеров.

«Что делает «Локомотив» в последнее время — берёт ноунеймов и назначает главными тренерами. Приезжают люди из Южной Африки, призванные спасать клуб — после этого сразу стали постоянно пропускать по четыре мяча. Назначают главного тренера, которого даже не получилось запомнить. Как бы так не получилось, что снова будет назначен человек, который не сможет ничего дать «Локомотиву». В данном случае только клуб даёт этим людям — в виде очередных неустоек.

Нужно взвешенное решение. Пример «Химок», когда менеджмент принимает сумбурные решения – чехарда с тренером Юраном. Он два раза то уходил, то приходил. Спасение было лишь после третьего прихода. Футбол не прощает нефутбольного отношения к себе. Решения на руководящих постах должны быть взвешены. Бывают ошибки, но компетентные люди быстро делают выводы и принимают правильные решения, а не повторяют одни и те же ошибки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей «Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей
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