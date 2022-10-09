Анчелотти вышел на третье место по числу побед в Ла Лиге с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти одержал 90-ю победу в испанском чемпионате во главе мадридцев в матче с «Хетафе» (1:0).
Итальянский наставник вышел на третье место в истории команды по этому показателю. Лидером является Мигель Муньос (257 побед). Зинедин Зидан (124) на втором месте.
При этом у Анчелотти самый высокий процент побед среди всех тренеров, возглавлявших «Реал» — 73% (90 побед в 122 матчах).
«Реал» лидирует в турнирной таблице испанского первенства, имея в активе 22 очка. Ближайшим преследователем мадридцев является «Барселона» (19 очков), при этом сине-гранатовые имеют в запасе матч с «Сельтой». Лидеры чемпионата встретятся в Мадриде 16 октября. В Ла Лиге обе команды идут без поражений.
«Реал» обыграл «Хетафе» и вышел на 1-е место в Ла Лиге.
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