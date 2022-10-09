Сергей Юран: дайте мне ещё один-два дня. Потерпите, скоро всё узнаете
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Российский футбольный тренер Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника «Локомотива».
«Дайте мне футбол посмотреть, всё скоро узнаете, потерпите. Позовут в «Локомотив» — пойду. Дайте ещё один-два дня. Раньше говорил два-три? Да, а сейчас один-два. Всё будет хорошо», — передаёт слова Юран корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, вчера «Локомотив» разгромно уступил «Сочи» со счётом 0:4. Это поражение стало для московской команды пятым подряд в РПЛ. После него были отправлены в отставку Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр.
На данный момент «Локо» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место. В активе железнодорожников всего девять набранных очков за 12 туров.
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