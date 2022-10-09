Арбитр Федотов: голы «Спартака» были отменены верно. А при голе «Крыльев» офсайда не было

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённые голы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Крылья Советов» (1:1, перерыв).

«Что касается момента с голом гостей, то тут всё верно, во всех трёх случаях офсайда не было. Второй помощник здорово добежал и сделал всё верно. А голы «Спартака» были отменены верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Московский «Спартак» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербугский «Зенит» (30).