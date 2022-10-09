Пиняев: писал письмо Ларину в тюрьму. Рассказываю, как нам его не хватает

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5) признался, что писал письмо осуждённому бывшему руководителю футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.
«Писал ли письма в тюрьму? Я уже писал письмо. Интересуюсь его жизнью, сообщаю про свою. Рассказываю, как нам его не хватает», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Московский «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице.
- 9 октября 2022
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