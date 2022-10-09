Соболев — о матче «Спартака» и ЦСКА: будет дерби, где нет фаворитов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Крыльями Советов» со счётом 5:2 высказался о следующей встрече красно-белых в чемпионате – с московским ЦСКА. Матч состоится на следующей неделе.

«Будет дерби, где нет фаворитов. Если команда идет на 10-м месте, то это всё равно дерби — посмотрим после», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После сегодняшней встречи «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).