Соболев — о матче «Спартака» и ЦСКА: будет дерби, где нет фаворитов
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Крыльями Советов» со счётом 5:2 высказался о следующей встрече красно-белых в чемпионате – с московским ЦСКА. Матч состоится на следующей неделе.
«Будет дерби, где нет фаворитов. Если команда идет на 10-м месте, то это всё равно дерби — посмотрим после», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После сегодняшней встречи «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
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