«Нарастает уверенность». Нападающий «Спартака» Соболев — о ментальном состоянии команды

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы на самарскими «Крыльями Советов» со счётом 5:2 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал о состоянии команды в последних встречах чемпионата.

«Тройка нападения у нас взаимозаменяемая. Всё по ситуации. Нужно играть на одинаковом уровне, без спадов, чтобы нас не колбасило. Уверенность нарастает. Когда пропускаем первыми сейчас, мы знаем, что забьём и выиграем», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой встречи «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).