Александр Соболев: похоже, в «Спартаке» какой-то вирус

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что, вероятно, в расположении клуба ходит какой-то вирус.

«Абаскаль сказал, что плохо себя чувствует и сел голос? Он подсказывал. У меня тоже горло болит. Похоже, какой-то вирус у нас в «Спартаке», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.