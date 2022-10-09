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Александр Соболев: похоже, в «Спартаке» какой-то вирус

Александр Соболев: похоже, в «Спартаке» какой-то вирус
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что, вероятно, в расположении клуба ходит какой-то вирус.

«Абаскаль сказал, что плохо себя чувствует и сел голос? Он подсказывал. У меня тоже горло болит. Похоже, какой-то вирус у нас в «Спартаке», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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