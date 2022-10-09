Бабурин: Комличенко назвал меня телегой? Это всё шутки

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин после ничейного матча с «Пари Нижний Новгород» (0:0) в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал шутку игрока «Ростова» Николая Комличенко в адрес вратаря.
«Комличенко назвал меня телегой? Вы же понимаете, что я только перешёл в «Торпедо» из «Ростова». С Колей у нас прекрасные отношения, поэтому это всё шутки. После игры с «Ростовом» мы много общались по телефону: в том числе с ребятами обсуждали моменты, которые тогда случились. Что должно случиться, чтобы был достойный ответ Комличенко? Не знаю. Давайте доживём до игры с «Ростовом», а там посмотрим. Я должен взять третий пенальти? Надеюсь, что больше не назначат ни одного», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 октября 2022
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