«Наполи» переиграл «Кремонезе» и возглавил Серию А, у Кварацхелии — голевая

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» принимал «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
Неаполитанцы открыли счёт в середине первой половины встречи, когда Маттео Политано уверенно реализовал 11-метровый удар. Однако надолго гости сохранить преимущество не смогли, и на 47-й минуте Сирил Дессерс после передачи Сантьяго Акасибара сравнял счёт в матче. Ближе к концу встречи, на 76-й минуте, нападающий Джованни Симеоне снова вывел гостей вперёд после точного паса защитника Мариу Руя. На 90+3-й минуте Ирвин Лосано после передачи Хвичи Кварацхелии укрепил преимущество своей команды. На 90+6-й минуте Матиас Оливера после паса Джованни Ди Лоренцо установил итоговый счёт встречи — 4:1.
«Наполи» набрал 23 очка и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата страны. «Кремонезе» с тремя очками в активе остался на 19-й строчке.
- 9 октября 2022
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