Смородская: верю, что Кокорин реабилитирует карьеру в «Арисе»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что нападающий Александр Кокорин сможет реабилитировать карьеру в кипрском «Арисе».
«Верю, что Кокорин реабилитирует свою карьеру в «Арисе». Затем сможет сыграть в более сильном чемпионате», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня Кокорин забил второй мяч в чемпионате Кипра.
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