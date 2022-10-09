Смородская: верю, что Кокорин реабилитирует карьеру в «Арисе»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что нападающий Александр Кокорин сможет реабилитировать карьеру в кипрском «Арисе».



«Верю, что Кокорин реабилитирует свою карьеру в «Арисе». Затем сможет сыграть в более сильном чемпионате», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня Кокорин забил второй мяч в чемпионате Кипра.