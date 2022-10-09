Александр Кокорин прокомментировал поражение «Ариса» в матче с АЕКом

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о поражении от АЕКа из Ларнаки со счётом 1:2 в матче 6-го тура кипрского Первого дивизиона.
«Очень расстроены, что проиграли. Играли хорошо, но допустили две необязательные ошибки — пропустили два гола. Такое бывает в футболе. Сегодня у Гомиса были хорошие моменты: в прошлой игре хватило одного для гола, а сегодня было два или три. К сожалению, забить не удалось. Мы играли лучше. Обидный матч.
В случае с голом бил на точность. Доволен, что впервые сыграл 90 минут. Но недоволен, что проиграли. Готов ли на 90 минут? Прессинговать сил не хватало, но соперник полностью отдал нам инициативу», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Ариса».
Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней
- 9 октября 2022
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