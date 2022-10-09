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Канчельскис: если бы Кокорин не забивал за «Арис», то стоило бы подумать о финише карьеры

Канчельскис: если бы Кокорин не забивал за «Арис», то стоило бы подумать о финише карьеры
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем Александре Кокорине, который сегодня забил свой второй гол за «Арис» из Лимасола — в ворота АЕКа из Ларнаки.

«Если бы Кокорин не забивал за «Арис», то стоило бы подумать о финише карьеры. Сможет ли реабилитировать свою карьеру или нет — зависит лишь от руководителей клубов, которые захотят увидеть его у себя. В данной ситуации сложно — уровень чемпионата Кипра ниже РПЛ. Но если Кокорин будет забивать в каждой игре, то ещё сможет реанимировать свою карьеру», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, «Арис» проиграл АЕКу со счётом 1:2. После этого матча «Арис» остался на втором месте чемпионата с 12 очками. АЕК теперь имеет в активе 10 очков, благодаря чему клуб поднялся на четвёртую строчку.

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