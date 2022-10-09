«Кокорину лучше остаться на Кипре». Камоцци — о будущем россиянина

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что нападающему «Ариса» Александру Кокорину стоит остаться в чемпионате Кипра. Права на россиянина принадлежат «Фиорентине».



«Кокорину лучше остаться на Кипре», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сегодня, 9 октября, Кокорин забил свой второй мяч в чемпионате Кипра. Также он отдал голевую передачу в пяти встречах.