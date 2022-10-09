Карпин прокомментировал волевую победу над «Краснодаром». «Ростов» проигрывал 0:2

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе команды над «Краснодаром» (3:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«За счёт чего удалось переломить ход матча? За счёт труда, за счёт характера, за счёт того, что руки не опустили. Вот это все составляющие этой победы, всё вместе.
Жёсткий разговор в перерыве? Нет, жёсткого разговора как раз не было. Первый гол – вообще несчастный случай, потом были у нас моменты. Да, пропускали быстрые атаки и контратаки, назовём их так. Одну из них пропустили, и она завершилась голом, а всё остальное по игре. Если смотреть на игру, то всё было достаточно неплохо. Так что никакого жёсткого разговора в перерыве как раз не было. Наоборот, сказал, чтобы забыли счёт на табло. Продолжаем играть как играли. Надо забить, и всё», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.
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