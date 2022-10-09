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Экс-президент «Ростова» — о борьбе за чемпионство: в РПЛ есть «Зенит» и все остальные

Экс-президент «Ростова» — о борьбе за чемпионство: в РПЛ есть «Зенит» и все остальные
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Бывший президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что «Зениту» нет равных в борьбе за победу в чемпионате России.

«Может ли «Ростов» побороться за чемпионство с «Зенитом»? Сейчас есть «Зенит» и все остальные команды. Всё будет зависеть от того, кто и как подготовится в ближайшую зимнюю паузу.

Хочу, чтобы результаты Карпина пошли вдолгую. У «Ростова» была возможность попасть в тройку, но в прошлый раз не получилось. Хочу, чтобы они довели начатки до конца и остались в тройке», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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