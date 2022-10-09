«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне проходил матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Барселона» и «Сельта» из Виго. Финальный свисток Хосе Мунуэры Монтеры зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.



Единственный гол в матче забил Педри. На 17-й минуте Гави с левого фланга очень сильно прострелил во вратарскую; Нуньес сумел сыграть в подкате, но не вынес мяч из штрафной — защитник «Сельты» фактически оставил мяч под удар Педри, который легко и вбил его в пустой угол ворот.

Гол Педри. Видеоролик:

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«Барселона» набрала 22 очка и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице. «Сельта» (10) — 11-я.