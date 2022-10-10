Тен Хаг отреагировал на 700-й гол Криштиану Роналду в клубной карьере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал 700-й гол португальского нападающего Криштиану Роналду в клубной карьере.

«Может ли ещё кто-то преодолеть отметку в 700 голов в клубной карьере? Трудно сказать. Скажу, что это огромное достижение игрока. Поздравляем Криштиану. Я рад за него. Кроме того, это был его первый гол в этом сезоне в Премьер-лиге, так что это поможет ему забить больше голов в ближайшие недели», — приводит слова Тен Хага Goal.

на счету Криштиану пять голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус» и 144 – за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Роналду отличился в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1). Для Роналду этот гол стал первым в нынешнем сезоне АПЛ.