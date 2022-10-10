«Челси» проявляет интерес к вингеру «Вильярреала» Йереми Пино
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Лондонский «Челси» заинтересован в покупке испанского вингера «Вильярреала» Йереми Пино, сообщает The Telegraph.
По информации источника, столичный клуб может приобрести игрока сборной Испании летом 2023 года. Это связано с тем, что именно тогда заканчивается контракт у английского полузащитника команды Мэйсона Маунта, с которым соглашение могут не продлить.
Пино сыграл в девяти матчах текущего сезона. Шесть раз игрок появлялся на поле в матчах чемпионата Испании и три раза он сыграл в Лиге конференций. За этот срок у него один гол и одна голевая передача. Всего на поле он провёл 471 минуту.
Пино дебютировал в сборной Испании 6 октября 2021 года. С этого дня он принял участие в шести матчах и забил один гол.
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