Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» хочет приобрести защитника «Ман Сити» Натана Аке

«Милан» хочет приобрести защитника «Ман Сити» Натана Аке
Комментарии

«Милан» заинтересован в приобретении защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети.

По информации Конура, итальянцы уже контактировали с «Сити» по поводу трансфера. «Милан» хотел купить игрока прошлым летом, но трансфер так и не состоялся. Тем не менее клуб всё ещё заинтересован в покупке и приложит усилия к тому, чтобы трансфер состоялся.

Аке стал игроком «Челси» в 2011 году и большую часть карьеры в Лондоне провёл в арендах. В составе основной команды синих нидерландский защитник принял участие в 17 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. В 2017-м Аке был продан в «Борнмут», из которого через три года он перешёл в «Манчестер Сити». Соглашение между Натаном и действующим чемпионом Англии действует до 2025 года.

Новость по теме
«Милан» — «Ювентус»: результат матча Серии А, как сыграли, какой счёт, кто забивал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022