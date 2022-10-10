«Милан» хочет приобрести защитника «Ман Сити» Натана Аке

«Милан» заинтересован в приобретении защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети.
По информации Конура, итальянцы уже контактировали с «Сити» по поводу трансфера. «Милан» хотел купить игрока прошлым летом, но трансфер так и не состоялся. Тем не менее клуб всё ещё заинтересован в покупке и приложит усилия к тому, чтобы трансфер состоялся.
Аке стал игроком «Челси» в 2011 году и большую часть карьеры в Лондоне провёл в арендах. В составе основной команды синих нидерландский защитник принял участие в 17 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. В 2017-м Аке был продан в «Борнмут», из которого через три года он перешёл в «Манчестер Сити». Соглашение между Натаном и действующим чемпионом Англии действует до 2025 года.
- 10 октября 2022
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