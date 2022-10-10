Игрок «Оренбурга» Аюпов: в перерыве игры с «Ахматом» говорили на повышенных тонах

Защитник «Оренбурга» Тимур Аюпов рассказал о разговоре с одноклубниками в перерыве матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«В перерыве говорили на повышенных тонах и вышли эмоционально заряженные. В нашей команде нет такого, что 10 человек таскают рояль, а один на нём играет. Мы отличаемся слаженными командными действиями, поэтому выступаем как одно целое», — цитирует Аюпова пресс-служба клуба.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте. Богосавац с левого фланга выполнил аккуратный заброс во вратарскую, где оренбуржцы не уследили за рывком Конате, который протолкнул мяч в сетку ворот. Счёт домашняя команда сравняла на 52-й минуте: Лукас Вера с правого фланга исполнил навес в штрафную, а Сычевой, оттеснив оппонента, даже без прыжка головой направил мяч в ворота. На 68-й минуте грозненцы справились с подачей к воротам, но далеко мяч не выбили, Аюпов совершил подбор в штрафной и пробил точно под дальнюю штангу.