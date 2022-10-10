Игорь Осинькин: у «Спартака» есть лицо, но «Зенит» играет в самый сильный футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение в игре 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Самарцы уступили красно-белым со счётом 5:2.

«Может ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту»? На сегодняшний день «Зенит» играет в самый сильный футбол. Возможно, что-то изменится во время зимней паузы. Может быть, будут даже какие-то изменения в командах. У «Спартака» точно есть лицо. Пытаются развивать игру, которую видят», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).