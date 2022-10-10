«ПСЖ» зимой готов вернуться к идее подписания Милана Шкриньяра

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в зимнее трансферное окно может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает ESPN. Французский клуб был заинтересован в подписании футболиста летом, но не смог договориться о его переходе.
27-летний Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в девяти матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 227 встречах забил 11 голов.
Соглашение между Шкриньяром и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона, поэтому в зимнее трансферное окно он может достаться «ПСЖ» по сниженной цене. Ранее сообщалось, что «Интер» намерен договориться о новом контракте с футболистом.
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