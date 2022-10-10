Главный тренер «Торпедо» Савичев: перспектива у нас есть

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал ничью в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижним Новгородом» (1:1).

«Первые полчаса первого тайма были плохими. Второй тайм был более качественным. Испортили картину лишь удаление и последние 15 минут матча. По поводу Ильи Кутепова будем смотреть, массажисты разберутся. Парни молодцы.

Мы стараемся играть агрессивно. Соперник нам давал играть, оставлял много свободных зон. По поводу Нетфуллина: была борьба за мяч, Равиль проиграл позицию, наступил на ногу соперника. Судья показал вторую жёлтую — очевидное нарушение. Судья, конечно, мог не давать первую жёлтую Равилю ещё в первом тайме — вот в ней мы сомневаемся. Можно было предупредить на словах.

Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим», — цитирует Савичева пресс-служба команды.