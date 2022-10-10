Кутепов: игра в «Лужниках» за «Торпедо» — камбэк во времена ЧМ-2018. Но трибуны пустые

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о впечатлениях от выступления в «Лужниках». Чёрно-белые временно играют на самой большой арене страны.

«Игра в «Лужниках» за «Торпедо» — камбэк во времена чемпионата мира. Но трибуны пустые. Хотя на матче с «Пари НН» были болельщики, их было слышно. Хорошо, что люди всё равно приходят и поддерживают команду — это приятно. В тоску такие трибуны не вгоняют», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Торпедо» набрало шесть очков и продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Локомотивом», а затем встретится с московским ЦСКА в Кубке России.