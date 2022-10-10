Агента хавбека «Челси» Жоржиньо заметили в Барселоне
Поделиться
Агент итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо находится в Барселоне, где может договариваться с местным одноимённым клубом о контракте для своего клиента. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Соглашение 30-летнего Жоржиньо с синими истекает в конце сезона, новой команде он может достаться в статусе свободного агента.
Жоржиньо стал футболистом «Челси» летом 2018 года. В нынешнем сезоне итальянский футболист бразильского происхождения принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, отметившись забитым мячом. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность подписания, особенно в статусе свободного агента из-за своих финансовых проблем.
Самые результативные клубы в истории английской Премьер-лиги. Видеоролик:
Новость по теме«Барселона» может бесплатно подписать игрока «Челси» Жоржиньо
Комментарии
- 10 октября 2022
-
14:00
-
13:53
-
13:36
-
13:26
-
13:19
-
13:14
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
11:12
-
11:10
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:47
-
10:36
-
10:35
-
10:27
-
10:26
-
10:17
-
10:14
-
10:10
-
09:59
-
09:51
Партнерский контент