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Агента хавбека «Челси» Жоржиньо заметили в Барселоне

Агента хавбека «Челси» Жоржиньо заметили в Барселоне
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Агент итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо находится в Барселоне, где может договариваться с местным одноимённым клубом о контракте для своего клиента. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Соглашение 30-летнего Жоржиньо с синими истекает в конце сезона, новой команде он может достаться в статусе свободного агента.

Жоржиньо стал футболистом «Челси» летом 2018 года. В нынешнем сезоне итальянский футболист бразильского происхождения принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, отметившись забитым мячом. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность подписания, особенно в статусе свободного агента из-за своих финансовых проблем.

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