Стала известна турнирная сетка плей-офф МЛС

Определились все участники и расписание матчей первого раунда плей-офф американской МЛС, сообщает официальный сайт лиги.
Команды «Филадельфия Юнион» и «Лос-Анджелес» получили право на выход в полуфиналы Восточной и Западной конференций соответственно без участия в матчах четвертьфиналов конференций.
Остальные 12 вышедших в плей-офф команд сыграют в следующих парах:
Восточная конференция
«Клёб де Фут Монреаль» — «Орландо Сити»;
«Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами»;
«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати».
Западная конференция
«Остин» — «Реал Солт-Лейк»;
«Даллас» — «Миннесота Юнайтед»;
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нэшвилл».
Матчи первого раунда плей-офф пройдут с 15 по 17 октября. Полуфиналы конференций с участием «Филадельфии Юнион» и «Лос-Анджелеса» пройдут 20 октября.
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