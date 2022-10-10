Стала известна турнирная сетка плей-офф МЛС

Определились все участники и расписание матчей первого раунда плей-офф американской МЛС, сообщает официальный сайт лиги.

Команды «Филадельфия Юнион» и «Лос-Анджелес» получили право на выход в полуфиналы Восточной и Западной конференций соответственно без участия в матчах четвертьфиналов конференций.

Остальные 12 вышедших в плей-офф команд сыграют в следующих парах:

Восточная конференция



«Клёб де Фут Монреаль» — «Орландо Сити»;

«Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами»;

«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати».

Западная конференция

«Остин» — «Реал Солт-Лейк»;

«Даллас» — «Миннесота Юнайтед»;

«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нэшвилл».

Матчи первого раунда плей-офф пройдут с 15 по 17 октября. Полуфиналы конференций с участием «Филадельфии Юнион» и «Лос-Анджелеса» пройдут 20 октября.