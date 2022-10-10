Cope: игроки «Барселоны» были разгневаны после комментариев президента о зарплате

Полузащитники «Барселоны» Серхио Бускетс, Френки де Йонг и Серхи Роберто были разгневаны после слов президента клуба Жоана Лапорты. Функционер косвенно обвинил футболистов в том, что они не пошли на снижение зарплаты ради регистрации Жюля Кунде. Об этом сообщает COPE.



Сообщается, что из-за отказа футболистов несколько членов правления были теми, кто своими активами гарантировал клубу € 10 млн, чтобы «Барселона» смогла зарегистрировать Жюля Кунде для участия Ла Лиге.



По сведениям источника, слова Жоана Лапорты не нашли отклика в раздевалке. На самом деле, некоторые игроки удивлены тем, что он сказал, и считают, что сейчас не время делать это накануне знаменательной недели с матчами с миланским «Интером» и «Реалом».



Это было прямое сообщение капитанам и Френки де Йонгу, когда некоторые футболисты, такие как Пике, простили клубу много денег, а другие, такие как Жорди Альба, настаивают на том, что «Барселона» никогда не просила снизить зарплату.

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