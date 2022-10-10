Семак вошёл в топ-3 тренеров «Зенита» по числу матчей

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом» стал 185-м для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который он провёл в качестве наставника клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды. По этому показателю россиянин обошёл Лучано Спаллетти.



Больше матчей на тренерском мостике за всю историю провели только Павел Садырин (262 матча) и Юрий Морозов (323). В 185 матчах под руководством Семака сине-бело-голубые одержали 110 побед, 37 раз сыграли вничью и потерпели 38 поражений, забив в этих играх 383 мяча и пропустив 182.



Кроме того, именно Семак единолично возглавляет рейтинг самых титулованных тренеров в истории «Зенита» — на его счету восемь завоёванных с петербуржцами трофеев.