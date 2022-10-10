Месси и ещё несколько игроков «ПСЖ» не примут участия в матче с «Бенфикой» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сможет принять участие в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Как сообщает официальный сайт парижского клуба, у аргентинца проблемы с икроножной мышцей, из-за которой футболист пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Кроме Месси, французский гранд также не сможет рассчитывать на центрального защитника Преснела Кимпембе, который продолжает восстанавливаться после травмы в тренировочном центре. В таком же положении находится крайний защитник Нуну Мендеш, у которого проблемы с левым подколенным сухожилием. Полузащитник Ренату Сашчеш только на этой неделе сможет приступить к полноценным тренировкам, поэтому он также останется вне заявки на предстоящую игру.

Встреча между «ПСЖ» и «Бенфикой» состоится завтра, 11 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Предыдущий матч между командами закончился вничью — 1:1.

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