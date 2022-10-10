Кавазашвили: Соболев — достояние российского футбола

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
«Когда кого-то из европейских футболистов будут сравнивать с Соболевым, тогда и скажу, что российский футбол находится на подъёме. Пока сравнение Соболева с Холандом не воспринимаю всерьёз. Вот сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша — достояние российского футбола», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Квинси Промес и Александр Соболев вошли в список лучших атакующих дуэтов европейских чемпионатов. Футболисты красно-белых заняли третье место в рейтинге. Нападающие забили на двоих 17 голов с начала сезона-2022/2023. Лучшим дуэтом нападения в Европе стал тандем футболистов «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и Фила Фодена. Игроки «горожан» отметились 27 голами.
- 10 октября 2022
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