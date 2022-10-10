Буффон: надеюсь, Дибала не пропустит чемпионат мира

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался в поддержку нынешнего тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри, а также поделился мнением о бывшем нападающем команды — аргентинце Пауло Дибале, который этим летом перешёл в «Рому» под руководством Жозе Моуринью.

«Я уверен, что Аллегри разрешит ситуацию, и болельщики получат заслуженное удовлетворение от игры команды.

Дибала? Могу только похвалить его за то, что он делает. Никто не сомневается в его качествах. Ему нужен был новый вызов, и он выбрал захватывающее продолжение карьеры в «Роме». Он доволен тем, что делает, и я надеюсь, что он не пропустит чемпионат мира», — цитирует Буффона портал Football Italia.

В данный момент «Ювентус» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В активе команды 13 набранных очков после девяти проведённых встреч. В следующем туре команда сыграет с «Торино».

Пауло Дибала минувшим вечером получил травму в игре с «Лечче», из-за которой был заменён по ходу игры. После встречи Моуринью сказал, что полученное повреждение может иметь тяжёлое последствие для игрока.

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