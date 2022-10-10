Дмитрий Булыкин предположил, кто может стать главным тренером «Локомотива»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кто может возглавить московский «Локомотив» после отставки Йозефа Циннбауэра.

«Там много кто может стать главным тренером. Вопрос: кого выберет руководство «Локомотива»? Представить можно многих, начиная от Юрана и Черевченко до Юрия Палыча.



Множество людей говорит, что нужен Сёмин? Он — подходящая кандидатура. Но тут как решит руководство — это им решать. Болельщики могут подсказывать, но всё решает руководство», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 8 октября «Локомотив» проиграл «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате. Именно после этого матча произошли кадровые изменения.