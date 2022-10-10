Давид де Хеа: хотел бы играть в «Манчестер Юнайтед» ещё несколько лет

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа высказался о своём будущем в стане английского клуба.
«Я сосредоточен на играх, делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Конечно, я хотел бы провести в Манчестере ещё несколько лет, так что посмотрим, что произойдёт в будущем. Я действительно очень счастлив здесь», — приводит слова голкипера Goal со ссылкой на BT Sport.
В последнем матче АПЛ «Юнайтед» был сильнее «Эвертона» (2:1). В турнирной таблице манкунианцы занимают 5-е место, в их активе 15 очков. В Лиге Европы английский клуб выступает в одной группе с «Шерифом», «Реалом Сосьедад» и кипрской «Омонией». В трёх матчах команда одержала две победы. Давид де Хеа принял участие в 11 встречах «Юнайтед» в нынешнем сезоне.
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