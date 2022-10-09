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Антони — первый игрок «Манчестер Юнайтед», забивший в трёх стартовых матчах АПЛ

Антони — первый игрок «Манчестер Юнайтед», забивший в трёх стартовых матчах АПЛ
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Сегодня, 9 октября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встречаются «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Нападающий гостевой команды Антони сравнял счёт на 15-й минуте: манкунианцы совершили перехват в центре поля и убежали в контратаку. Марсьяль сделал пас вразрез, Антони выскочил один на один и уложил мяч в дальний угол. Бразильский футболист забил в своей третьей игре АПЛ подряд. Он единственный футболист «Манчестер Юнайтед», которому покорилась такая серия.

22-летний Антони обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 95+5 млн. Это самая большая сумма трансфера для игроков Эредивизии, а также самый дорогой трансфер лета 2022 года.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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