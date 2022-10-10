«Арсенал» отлично выступает в этом сезоне». Обамеянг объяснил слова об Артете

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», прокомментировал свои слова о главном тренере «канониров» Микеле Артете.
«Те слова были сказаны сразу после того, как я перешёл в «Барселону». В то время у меня было множество негативных эмоций. «Арсенал» отлично выступает в этом сезоне. Я желаю всем своим бывшим партнёрам всего наилучшего, только не 6 ноября», — написал Обамеянг на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В составе «Барселоны» форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
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- 10 октября 2022
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