Обамеянг: Артета не умеет работать с великими. Ему нужна молодёжь, которая просто слушает

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», рассказал о работе с главным тренером «пушкарей» Микелем Артетой.

«Артета не умеет обращаться с великими игроками, с большой личностью. Ему нужны молодые футболисты, которые ничего не говорят и слушают», – цитирует габонца Daily Mail.

33-летний форвард подписал с синими двухлетний контракт перед закрытием трансферного окна и стал шестым новичком команды в летнее межсезонье.



Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В составе «Барселоны» форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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