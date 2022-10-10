Головин: для меня нет ничего лучше моего родного Калтана
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, чего ему больше всего не хватает во Франции.
«Как ни крути, больше всего всё равно не хватает живого общения с родными, друзьями. В остальном всё гораздо проще. Хотя адаптация заняла у меня довольно много времени, но сейчас никаких проблем не испытываю. В первом сезоне в этом плане было намного сложнее. Сейчас освоился и в команде, и в плане каких-то бытовых вещей. При этом понимаю, что в любом случае это всё временно. Может, для кого-то это и странно прозвучит, но для меня нет ничего лучше моего родного Калтана. Очень люблю Алтай и стараюсь ездить туда во время отпуска. Здесь тоже много плюсов, но прежде всего это моя работа», — приводит слова Головина Sport24.
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