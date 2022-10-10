Защитник «Динамо» Даса заявил, что Смолов мог бы играть в европейском гранде

Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о нападающем команды Фёдоре Смолове, заявив, что тот мог бы выступать за топ-клубы Европы.

«Фёдор Смолов — большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте» и «Фейеноорде». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде. Смолов демонстрирует хороший футбол», — сказал Даса в интервью «РБ Спорт».

Смолов провёл за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, на его счету шесть голов и одна голевая передача. Последний мяч нападающий забил в минувшие выходные в игре с ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Оренбургом».