Игра «Селтика» и «Лейпцига» в ЛЧ начнётся с минуты молчания

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландским «Селтиком» и немецким «Лейпцигом» начнётся с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в ирландской деревне Крислоу. Об этом сообщает «Твиттер» шотландской команды.
7 октября на заправочной станции в ирландском графстве Донегал произошёл взрыв. Среди погибших четверо мужчин, три женщины и трое детей: девочка-подросток, мальчик-подросток и девочка пяти лет. Восемь человек находятся в больнице, один из них в критическом состоянии. Состояние остальных семи стабильное. Полиция считает взрыв несчастным случаем, однако пытается установить причины происшествия.
В турнирной таблице группы F Лиги чемпионов «Лейпциг» занимает 3-ю строчку, имея в активе 3 очка, шотландский клуб замыкает квартет, на счету «Селтика» 1 балл.
Реакция футболистов чешской «Виктории Пльзень» на группу смерти в Лиге чемпионов
- 10 октября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
21:56
-
21:46
-
21:37
-
21:35
-
21:23
-
21:10
-
21:09
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
20:15
-
20:06
-
19:55
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:44