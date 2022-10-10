Игра «Селтика» и «Лейпцига» в ЛЧ начнётся с минуты молчания

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландским «Селтиком» и немецким «Лейпцигом» начнётся с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в ирландской деревне Крислоу. Об этом сообщает «Твиттер» шотландской команды.



7 октября на заправочной станции в ирландском графстве Донегал произошёл взрыв. Среди погибших четверо мужчин, три женщины и трое детей: девочка-подросток, мальчик-подросток и девочка пяти лет. Восемь человек находятся в больнице, один из них в критическом состоянии. Состояние остальных семи стабильное. Полиция считает взрыв несчастным случаем, однако пытается установить причины происшествия.



В турнирной таблице группы F Лиги чемпионов «Лейпциг» занимает 3-ю строчку, имея в активе 3 очка, шотландский клуб замыкает квартет, на счету «Селтика» 1 балл.

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