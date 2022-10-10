Каррера: надеюсь, Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.



«Квинси — удивительный человек и футболист. Для меня в нём есть всё, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость. Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», — приводит слова Карреры Metaratings.



Напомним, Промес и форвард красно-белых Александр Соболев вошли в список лучших атакующих дуэтов европейских чемпионатов. Игроки «Спартака» заняли в рейтинге третье место. Нападающие забили на двоих 17 голов с начала сезона-2022/2023. Лучший дуэт в Европе составили футболисты «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

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