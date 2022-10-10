Экс-директор академии «Локо»: знаю, что Плутник ранее общался с Талалаевым, это факт

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о ситуации в руководстве железнодорожников, а также рассказал о вероятном кандидате на пост главного тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра.

«Увольнение немцев — это не решение проблемы. Более того, думаю, это даже не решение Плутника. Наверное, Олегу Валентиновичу Белозёрову всё настолько надоело, что он убрал всех в приказном порядке.

Плутника могут сменить? Тогда надо было сразу принимать такое решение, а не половинчатое, когда остались Плутник и Леонченко. Если Плутник останется, придёт какой-то очередной псевдоспециалист, который продолжит их стратегию. Если поменяют Плутника, что-то может измениться в лучшую сторону.

Кандидатура главного тренера? Знаю, что раньше Плутник общался с Талалаевым. Это факт, такой разговор был. Возможно, сейчас он вернётся к его кандидатуре. Он очень вспыльчивый, не умеет управлять гневом. Это ему мешает. А так он по-тренерски хороший специалист. Тем более он сам рассказывал, что занимается с психологом, работает над проблемой.

Возвращение Сёмина? Маловероятно. Слишком сильная фигура для Александра Альбертовича [Плутника]. Неуправляемая совсем. Для Юрия Палыча авторитетов не существует. Как только он придёт в команду, начнёт гнуть свою линию. Этого Плутнику не надо», — сказал Кузьмичёв в интервью с «РБ Спорт».