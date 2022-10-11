Марко ван Бастен: Неймар — настоящий плакса

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар — настоящий плакса, он постоянно провоцирует. В одну секунду он фолит на ком-то, а в следующую снова изображает из себя жертву. Нет разрешения прикасаться к нему. Неприятный человек на поле», — приводит слова ван Бастена The Sun.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Бразильский форвард выступает за «ПСЖ» с 2017 года, куда перешёл из «Барселоны» Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 75 млн.