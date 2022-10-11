«Лацио» повторил достижение «Фиорентины», которое было установлено в 1959 году

«Лацио» благодаря разгромной победе на выезде над «Фиорентиной» (4:0) в матче девятого тура чемпионата Италии отметился знаменательным статистическим достижением, сообщает OptaPaolo в «Твиттере».

Как отмечает источник, подопечные Маурицио Сарри выиграли уже третью игру кряду с разницей в четыре мяча – ранее были повержены «Кремонезе» (4:0) и «Специя» (4:0). До «Лацио» последней командой, одержавшей победу в трёх матчах подряд в Серии А с разницей в четыре или более гола, была именно «Фиорентина» и случилось это 63 года назад – в 1959 году.

Напомним, «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков в девяти турах. В следующем туре римляне примут «Удинезе», который идёт на четвёртом месте. Встреча пройдёт в воскресенье, 16 октября, начало – 16:00 мск.