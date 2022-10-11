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Головин высказался о шансах российских футболистов перейти в европейские чемпионаты

Головин высказался о шансах российских футболистов перейти в европейские чемпионаты
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Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил перспективы перехода российских футболистов в европейские чемпионаты.

«С переездом в Европу сейчас намного сложнее. Хотя уверен, что и Федя Чалов, и Костя Кучаев, и другие ребята могли быть востребованы в европейских клубах. Но по не футбольным причинам сейчас это тяжело. Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх РПЛ настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально. Даже если взять мою ситуацию, то интерес был основан прежде всего на матчах Лиги чемпионов и сборной России во время чемпионата мира — 2018», — приводит слова Головина Sport24.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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