Наркоторговцы захватили заброшенный дом экс-игрока «Арсенала» стоимостью € 3,5 млн

39-летний бывший английский хавбек лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля» Джермейн Пеннант оказался впутан в скандал из-за того, что в особняке, принадлежащем ему, обнаружили большое количество марихуаны, которая выращивалась там. Об этом сообщает Daily Mail.
Роскошный дом с пятью спальнями был куплен Пеннантом в 2006 году, когда он присоединился к «Ливерпулю», он прожил там три года, прежде чем перейти в испанскую «Сарагосу». Он отдал этот дом в аренду почти на 10 лет, поскольку за свою футбольную карьеру несколько раз переезжал, в том числе в Индию и Сингапур, прежде чем окончательно ушёл из футбола в 2017 году. При этом дом пустовал с 2020 года после того, как 39-летний Пеннант расстался со своей тогдашней партнершей 32-летней Элис Гудвин. Местные наркодилеры подозреваются в том, что они переехали и превратили собственность в прибыльную ферму по выращиванию каннабиса. При этом сам футболист даже не подозревал, что прошлые арендаторы просто бросили его дом пустовать.
И это не первый случай, когда футболист отказывается от дорогостоящей покупки. В 2011 году он совершенно забыл, что у него есть дорогой Porsche, после того как оставил его на пять месяцев на железнодорожном вокзале Сарагосы в Испании с ключами на сиденье.
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