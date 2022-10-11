Срна подписал обращение ко всем клубам Лиги чемпионов с призывом помочь Украине
Поделиться
Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна подписал письма с обращением к каждому 31 участнику нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и призвал поддержать Украину с помощью специализированной платформы, послом которой он стал в июле 2022 года.
«Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной», — приводит слова Срна официальный телеграм-канал украинского клуба.
Напомним, сегодня, 11 ноября, в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между «Шахтёром» и «Реалом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
Комментарии
- 11 октября 2022
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
-
04:24
-
04:13
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:20
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:43
-
02:28
-
02:21
-
01:54
-
01:36
-
01:25
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:34
-
00:32
-
00:28
-
00:13
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:54
Партнерский контент