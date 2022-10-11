Срна подписал обращение ко всем клубам Лиги чемпионов с призывом помочь Украине

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна подписал письма с обращением к каждому 31 участнику нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и призвал поддержать Украину с помощью специализированной платформы, послом которой он стал в июле 2022 года.

«Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной», — приводит слова Срна официальный телеграм-канал украинского клуба.

Напомним, сегодня, 11 ноября, в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между «Шахтёром» и «Реалом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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